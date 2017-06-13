باسيل: سيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير

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أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن ما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات، وقال:" اسقطنا اشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير".وأشار بعد اجتماع "التغيير والاصلاح" الى انه "من الضوابط التي حققناها للنسبية اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته لكننا سنعود اليها لاحقا".واضاف:"لم نوفق في حق العسكريين والمرأة وفي خفض سن الاقتراع ولكن الجميع سلم بدور رئيس الجمهورية في الدعوة الى لقاء للبحث في المرحلة المقبلة".وعن موعد اجراء الانتخابات، لفت باسيل الى ان الموعد تُرك للاتفاق عليه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وقال:"كلما اسرعنا كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات".