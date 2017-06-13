آخر الأخبار
13 حزيران 2017
Back

وزير الداخلية: اجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد يحتاج الى ما لا يقل عن 7 أشهر

وزير الداخلية: اجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد يحتاج الى ما لا يقل عن 7 أشهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات,اجراء,الداخلية,وزير,
episodes
وزير الداخلية: اجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد يحتاج الى ما لا يقل عن 7 أشهر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً