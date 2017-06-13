"خلعت" زوجها بسبب صرصار...

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أقامت امرأة مصرية تُدعى شيرويت أشرف وتبلغ من العمر 24 عاماً دعوى لخلع زوجها نادر ابراهيم في محكمة أسرة الجيزة في مصر والسبب أنه "جبان"!وفي التفاصيل، كانت شيرويت قد تزوجت من نادر منذ 5 أشهر وانتقلت للعيش معه في شقته بالرغم من اتفاق والدتها مع الزوج بأن يعيشا لدى الأم.وقد لفتت الشابة في حديث لـ "دوت مصر" إلى انها اكتشفت بعد الزواج أن نادر "جبان وأنه لا يقف إلى جانبها عند حدوث أي مشكلة". وما زاد الطين بلة كان عندما وجدت شيرويت صرصاراً في الشقة وحين طلبت المساعدة من زوجها طلب منها استدعاء الناطور ليقضي على الصرصار بمبيد الحشرات.في سياق ذلك، عبرت شيرويت عن رغبتها بالتخلص من نادر لأنّها "تريد رجلاً شجاعاً تطمئن على نفسها معه" وفق قولها.