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13 حزيران 2017
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باسيل: موعد الانتخابات تُرك للاتفاق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة وكلما اسرعنا في اجرائها كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات

باسيل: موعد الانتخابات تُرك للاتفاق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة وكلما اسرعنا في اجرائها كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات Lebanon, news ,lbci ,أخبار للاتفاق,تُرك,الانتخابات,موعد,باسيل,
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باسيل: موعد الانتخابات تُرك للاتفاق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة وكلما اسرعنا في اجرائها كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات
 
 
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