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13 حزيران 2017
13/06/2017 10:54:08
بو فاعور: طارت العتبة وتأجل موضوع المغتربين ولن يكون تصويت على القانون في مجلس الوزراء وتسجيل الاعتراضات في اللجنة لن يكون معطلا لقانون توافقي هو أسوأ الممكن
بو فاعور: طارت العتبة وتأجل موضوع المغتربين ولن يكون تصويت على القانون في مجلس الوزراء وتسجيل الاعتراضات في اللجنة لن يكون معطلا لقانون توافقي هو أسوأ الممكن
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LBCI News Lebanon
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