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13 حزيران 2017
13/06/2017 11:04:24
تصحيح - وائل أبو فاعور: هذا القانون هو أسوأ الممكن ولن يحصل تصويت لا في اجتماع اللجنة ولا في مجلس الوزراء ومن لديه اعتراضات يسجلها
تصحيح - وائل أبو فاعور: هذا القانون هو أسوأ الممكن ولن يحصل تصويت لا في اجتماع اللجنة ولا في مجلس الوزراء ومن لديه اعتراضات يسجلها
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