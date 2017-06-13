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13 حزيران 2017
13/06/2017 11:07:47
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: خلاف قطر مع دول عربية أخرى لا يؤثر على العمليات العسكرية الأميركية
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: خلاف قطر مع دول عربية أخرى لا يؤثر على العمليات العسكرية الأميركية
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LBCI News Lebanon
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