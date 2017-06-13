4 أسباب تدفعكم لشرب النبيذ الزهري أكثر!

الإعلان

مما لا شكّ فيه أنّ النبيذ الزهري هو الأحب إلينا في فصل الصيف. ولكن هل كنتم تعلمون ما هي الأسباب؟ إليكم أبرزها:النبيذ الزهري من المشروبات التي يمكن استهلاكها فور صناعتها ولا تتطلب وقتاً حتى تتخمر.هذا المشروب يتناسب مع كافة الوجبات والمناسبات حتى عند تناول البيض كوجبة برانش أيّ الوجبة التي تجمع الفطور والغذاء في الوقت نفسه.سعر زجاجة النبيذ الزهري قد لا يتعدى الـ 20 دولاراً بعكس بقية أنواع النبيذ.للنبيذ نكهة فريدة جداً ما يجعله مكوّناً هاماً في مجال الطهي. يمكن مزج هذا النبيذ مع زيت الزيتون لتحضير صلصة للسلطة.