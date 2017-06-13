تصريح لوزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني

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LBCI News Lebanon

تبقى الأزمة بين قطر ودول خليجية وعربية وإسلامية الشغل الشاغل في المنطقة، ومواقف دولها وقادتها ويبدو أن الجميع يسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة نظرا لما لها من انعكاسات على دول المنطقة ككل وعلى المسار الطبيعي للأمور في الخليج حيث النفط والغاز والاستثمارات الضخمة.



وإذا كان القطريون والمقيمون في قطر قد بدأوا باستيعاب ما يجري وكيفية التعاطي معه، وخفت بالتالي المخاوف التي خلقتها الأزمة في الأيام الاولى، يبقى أن المسؤولين القطريين الحاليين والسابقين يحاولون توضيح المواقف القطرية ولا سيما تلك التي لها علاقة في الإرهاب والعلاقة مع إيران وفي هذا الإطار يأتي تصريح لوزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني قال فيه إن العلاقات التجارية لقطر مع إيران هي واحد بالألف بالنسبة لعلاقات الدول الخليجية الأخرى مع إيران، كما أننا نعارض إيران في موقفها مما يجري في سوريا لجهة وقوفها مع الأسد ضد الشعب السوري، ونحن نسعى لأن تكون لدينا علاقات طبيعية وجيدة مع إيران ومن الخطأ الاعتقاد أن لدينا علاقات معها ضد شركائنا في مجلس التعاون الخليجي،أما بالنسبة للإرهاب فنحن نتعاون ضده مع الولايات المتحدة منذ هجمات 11 أيلول.

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