بالفيديو - عطايا يقود لبنان لفوز مثير على ماليزيا في تصفيات كأس آسيا ٢٠١٩

تصفيات كأس آسيا ٢٠١٩

Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدم,كرة,تصفيات كأس آسيا ٢٠١٩

LBCI News Lebanon

سجل البديل ربيع عطايا هدفين في الشوط الثاني ليقود منتخب لبنان لتحويل تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على مضيفه منتخب ماليزيا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات اليوم الثلاثاء.

وتقدمت ماليزيا التي خاضت أولى مبارياتها تحت قيادة المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، بهدف سجله ماهلي جاسولي في الدقيقة 43 مستفيدا من خطأ ارتكبه مهدي خليل حارس مرمى لبنان.ودفع ميودراج رادولوفيتش مدرب لبنان بعطايا في الشوط الثاني ليدرك التعادل قبل النهاية بعشر دقائق عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت على يمين حارس أصحاب الأرض قبل أن يحرز نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الإعلان

ويتصدر لبنان المجموعة بست نقاط من مباراتين يليه كوريا الشمالية بنقطة واحدة من مباراة واحدة وهونج كونج بنقطة واحدة من مباراتين بينما تقبع ماليزيا في ذيل الترتيب بدون نقاط من مباراة واحدة.