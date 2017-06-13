أمن وقضاء
13 حزيران 2017
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النفقات السرية لقوى الأمن الداخلي ما زالت في الأسر...

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ثلاثة اشهر مضت على التعيينات الامنية ومنذ ذلك الحين لا تزال المخصصات السرية العائدة لقوى الامن الداخلي محجوبة بقرار من وزير المال علي حسن خليل، في حين يتم دفعها لباقي الأجهزة الامنية بانتظام.
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