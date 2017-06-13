النفقات السرية لقوى الأمن الداخلي ما زالت في الأسر...

الخلاف بين حسن خليل وقوى الأمن الداخلي مستمر

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LBCI News Lebanon

ثلاثة اشهر مضت على التعيينات الامنية ومنذ ذلك الحين لا تزال المخصصات السرية العائدة لقوى الامن الداخلي محجوبة بقرار من وزير المال علي حسن خليل، في حين يتم دفعها لباقي الأجهزة الامنية بانتظام.