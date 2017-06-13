أمن وقضاء
13 حزيران 2017
13/06/2017 19:15:01
النفقات السرية لقوى الأمن الداخلي ما زالت في الأسر...
الخلاف بين حسن خليل وقوى الأمن الداخلي مستمر
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LBCI News Lebanon
ثلاثة اشهر مضت على التعيينات الامنية ومنذ ذلك الحين لا تزال المخصصات السرية العائدة لقوى الامن الداخلي محجوبة بقرار من وزير المال علي حسن خليل، في حين يتم دفعها لباقي الأجهزة الامنية بانتظام.
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