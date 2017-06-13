مقدمة النشرة المسائية 13-06-2017

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للمرة ِ الأولى منذ تسعين عامًا ، منذ مجلس النواب الاول في لبنان ، سينتقل اللبنانيون من الإنتخاب على قاعدة الأكثرية إلى الإنتخاب على قاعدة النسبية ... وللمرة الأولى في تاريخ لبنان يُصار الى الأتفاق على قانون الانتخابات في الربع الساعة الأخير ، بعدما استمرت سيوف التمديد والستين والفراغ مُسلَّطة فوق رؤوس اللبنانيين على مدى ستة أشهر ... وللمرة الاولى ستكون هناك مقاعدُ للمغتربين ، ولكن في الدورة التي تلي ، اي في العام 2022 ، إذا ما جرت الانتخابات في العام 2018 ... وللمرة الاولى سيتمُ اعتمادُ البطاقة المُمغنطة ، علمًا انهذا في النصف الملآن من الكوب ، ماذا عن النصف الفارغ الذي يحتاج إلى أن يُملأ ؟هذا القانون ليس من عجائب الدنيا السبع ، إنه قانون عادي يُحسِّن صحة التمثيل ، وعليه ، لماذا تأخَّر كلَّ هذا الوقت وتسبب في تضييع الشهور الستة الاولى من العهد ، وتسبب في رفع منسوب ِ التوتر السياسي إلى الحد الأقصى ؟صحيحٌ ان " كوتا المغتربين " ستُعتَمَد اعتبارًا من الدورة المقبلة ، أي في دورة 2022 ، لكن ما هي وظيفة ُنوابِ الإغتراب ؟ ما هي آليةُ عملِهم ؟ كيف سيشاركون في أعمال مجلس النواب ، سواءَ في اللجانِ النيابية او في الجلسات العامة ؟ بدل " كوتا المغتربين " لماذا لا يكون هناك تصويتٌ من الناخبين المغتربين للمرشحينَ المقيمين عبرَ السفارات كما يحصُل في الدول المتقدمة ؟بالنسبة إلى الكوتا النسائية ، أليس الأجدرُ صرفَ النظر عن هذه الكوتا ، وليترشحْ النساءُ مثلُهم مثلُ الرجال ، خصوصًا ان نسبة الناخبين من النساء هي واحدٌ وخمسون في المئة من عدد الناخبين ؟من قانون الستين إلى قانون كنعان ، وصولًا إلى قانون عدوان ... المشروع بلغ المئة َ مترٍ الأخيرة ... غدًا يُقر في مجلس الوزراء ليُطبَع ويحالَ الى مجلس النواب ، وفي ساحة النجمة تتم المصادقة ُعليه ببند ٍ واحد ، على ان يَصدر في الجريدة الرسمية في ملحق خاص في مُهلة ٍ اقصاها العشرون من حَزيران ، اليومُ الأخيرُ من عُمر المجلس الممدد له مرتين ، والثالثة ثابتة، ولو تقنيًا .