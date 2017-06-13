من بعد "حقك رصاصة"...حقك فروج"...فماذا حصل اليوم؟

عنوان محاولة القتل اليوم: فروج...

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LBCI News Lebanon

دخل المدعو ح. م. الى مطعم الهنا، في بلدة النبي شيت, طلب فروجا... فتأخر الفروج. غضب حيدر وببساطة خرج الى سيارته, أحضر رشاشه واطلق النار على عامل المطعم / ثم عاد وخرج واطلق النار على زجاج المحل.