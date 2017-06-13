أمن وقضاء
13 حزيران 2017
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من بعد "حقك رصاصة"...حقك فروج"...فماذا حصل اليوم؟

عنوان محاولة القتل اليوم: فروج... Lebanon, news ,lbci ,أخبار النبي سيت, مطعم, رصاصة, قتل,فروج,عنوان محاولة القتل اليوم: فروج...
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 دخل المدعو ح. م.  الى مطعم الهنا،  في بلدة النبي شيت, طلب فروجا... فتأخر الفروج. غضب حيدر وببساطة خرج الى سيارته, أحضر رشاشه واطلق النار على عامل المطعم / ثم عاد وخرج واطلق النار على زجاج المحل.
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