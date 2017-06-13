أمن وقضاء
13 حزيران 2017
13/06/2017 19:42:01
من بعد "حقك رصاصة"...حقك فروج"...فماذا حصل اليوم؟
عنوان محاولة القتل اليوم: فروج...
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LBCI News Lebanon
دخل المدعو ح. م. الى مطعم الهنا، في بلدة النبي شيت, طلب فروجا... فتأخر الفروج. غضب حيدر وببساطة خرج الى سيارته, أحضر رشاشه واطلق النار على عامل المطعم / ثم عاد وخرج واطلق النار على زجاج المحل.
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