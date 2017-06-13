أمن وقضاء
13 حزيران 2017
Back

ضلوا طريقهم في يحشوش...ماذا حصل مع 3 شبان؟

كانوا يتنزهون في يحشوش...وهذا ما حصل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع المدني,يحشوش,كانوا يتنزهون في يحشوش...وهذا ما حصل
episodes
ضلوا طريقهم في يحشوش...ماذا حصل مع 3 شبان؟
تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني عصر اليوم، من العثور على 3 شبان كانوا يقومون بنزهة في بلدة يحشوش في فتوح كسروان، وضلوا طريقهم حين توغلوا بالأحراج المحيطة بنهر البلدة، فوجهوا نداء إستغاثة للدفاع المدني الذي سارع إلى المكان وعمل على إنقاذهم.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً