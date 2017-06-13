ضلوا طريقهم في يحشوش...ماذا حصل مع 3 شبان؟

تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني عصر اليوم، من العثور على 3 شبان كانوا يقومون بنزهة في بلدة يحشوش في فتوح كسروان، وضلوا طريقهم حين توغلوا بالأحراج المحيطة بنهر البلدة، فوجهوا نداء إستغاثة للدفاع المدني الذي سارع إلى المكان وعمل على إنقاذهم.