أمن وقضاء
13 حزيران 2017
13/06/2017 14:38:49
ضلوا طريقهم في يحشوش...ماذا حصل مع 3 شبان؟
كانوا يتنزهون في يحشوش...وهذا ما حصل
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LBCI News Lebanon
تمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني عصر اليوم، من العثور على 3 شبان كانوا يقومون بنزهة في بلدة يحشوش في فتوح كسروان، وضلوا طريقهم حين توغلوا بالأحراج المحيطة بنهر البلدة، فوجهوا نداء إستغاثة للدفاع المدني الذي سارع إلى المكان وعمل على إنقاذهم.
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