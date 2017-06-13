آخر الأخبار
13 حزيران 2017
Back

انتهاء اجتماع لجنة صياغة قانون الانتخاب في السراي الحكومي ومشروع قانون الانتخاب غداً على طاولة مجلس الوزراء

انتهاء اجتماع لجنة صياغة قانون الانتخاب في السراي الحكومي ومشروع قانون الانتخاب غداً على طاولة مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون,صياغة,لجنة,اجتماع,انتهاء,
episodes
انتهاء اجتماع لجنة صياغة قانون الانتخاب في السراي الحكومي ومشروع قانون الانتخاب غداً على طاولة مجلس الوزراء
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً