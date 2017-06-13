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13 حزيران 2017
13/06/2017 14:43:00
انتهاء اجتماع لجنة صياغة قانون الانتخاب في السراي الحكومي ومشروع قانون الانتخاب غداً على طاولة مجلس الوزراء
انتهاء اجتماع لجنة صياغة قانون الانتخاب في السراي الحكومي ومشروع قانون الانتخاب غداً على طاولة مجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
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