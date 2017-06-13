أخبار محلية
13 حزيران 2017
13/06/2017 21:00:09
بالصور - اللجنة الوزارية انهت صياغة مشروع قانون الانتخاب... واليكم بعض المواد
الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخاب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب,لبنان,الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخاب
LBCI News Lebanon
أنهت اللجنة الوزارية صياغة مشروع قانون الانتخاب المؤلف من 125 مادة والذي سيحضر على طاولة مجلس الوزراء غدا.
وقد ترك موعد اجراء الانتخابات ليحدد غدا بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
لبنان
قانون الانتخاب
إقرأ أيضاً