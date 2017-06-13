بالصور - اللجنة الوزارية انهت صياغة مشروع قانون الانتخاب... واليكم بعض المواد

الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخاب

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب,لبنان,الانتهاء من صياغة مشروع قانون الانتخاب

LBCI News Lebanon

أنهت اللجنة الوزارية صياغة مشروع قانون الانتخاب المؤلف من 125 مادة والذي سيحضر على طاولة مجلس الوزراء غدا.

وقد ترك موعد اجراء الانتخابات ليحدد غدا بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة