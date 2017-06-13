آخر الأخبار
13 حزيران 2017
Back

الكرملين: بوتين بحث أزمة قطر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي ودعا إلى بحث سبل لحل الأزمة

الكرملين: بوتين بحث أزمة قطر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي ودعا إلى بحث سبل لحل الأزمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أزمة,بوتين,الكرملين,
episodes
الكرملين: بوتين بحث أزمة قطر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي ودعا إلى بحث سبل لحل الأزمة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً