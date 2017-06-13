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13 حزيران 2017
13/06/2017 15:38:07
الكرملين: بوتين بحث أزمة قطر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي ودعا إلى بحث سبل لحل الأزمة
الكرملين: بوتين بحث أزمة قطر في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي ودعا إلى بحث سبل لحل الأزمة
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LBCI News Lebanon
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