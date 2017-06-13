جنبلاط تعليقا على قانون الانتخاب: نهايته ستكون عاطلة

ليس فيه إنجاز الا الاسم فقط

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LBCI News Lebanon

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تعليقا على الاتفاق على قانون الانتخاب عبر "تويتر" قائلا: "نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز الا الاسم فقط".