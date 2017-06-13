الرئيس عون واكب مرحلة ما قبل التفاهم على النقاط الـ11

تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب, لبنان,ميشال عون,تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب

LBCI News Lebanon

تزامُناً مع سلسلة الاجتماعات التي كانت تتوزّع بين السراي الحكومي الكبير ووزارة الخارجية وعين التينة أمس، كان رئيس الجمهورية يواكب حركة الاتصالات والمقترحات التي سبَقت التفاهم على النقاط الـ11.

الجمهورية" إنّ عون اتّصل بمختلف الأطراف للوقوف على آرائهم لتوفير المخارج للقضايا العالقة، الى ان تمّ التوصل الى اتفاق على البنود الخلافية وترك موضوع التمديد للمجلس النيابي للتفاهم عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وقالت مصادر مطّلعة لـ"" إنّ عون اتّصل بمختلف الأطراف للوقوف على آرائهم لتوفير المخارج للقضايا العالقة، الى ان تمّ التوصل الى اتفاق على البنود الخلافية وترك موضوع التمديد للمجلس النيابي للتفاهم عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

الإعلان

وقالت المصادر إنّ تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب.