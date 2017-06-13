الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

هذا ما أوضحته السعودية والامارات والبحرين ومصر...

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LBCI News Lebanon

أعلنت الامارات والسعودية والبحرين ومصر الثلاثاء ان الحظر الجوي الذي فرضته على قطر منذ بدء الازمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر او في اي من الدول الاربع.

وقالت سلطات الطيران المدني في الدول الاربع في بيانات منفصلة ولكن شبه متطابقة إنه بموجب الحظر الجوي المفروض على الدوحة منذ 5 حزيران "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للدول الاربع.

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واوضحت البيانات أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في دولة قطر" أو في أي من الدول الأربع "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر".

وشددت سلطات الطيران المدني في هذه الدول على ان هناك استثناء يتعلق بالطائرات الخاصة والرحلات العارضة (تشارتر) غير القطرية المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب ترانزيت قبل ما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة التي تحملها.

وصدرت هذه البيانات غداة الدعوة التي وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر الى المنظمة الدولية للطيران المدني والتي طالبها فيها بإعلان "عدم قانونية" الحظر المفروض على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وقامت السعودية والامارات والبحرين ومصر في الخامس من حزيران بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها، كما امهلت الدول الأربع المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة اراضيها.

وتتهم هذه الدول الامارة الخليجية الصغيرة بدعم منظمات ارهابية، وهو ما تنفيه الدوحة.



