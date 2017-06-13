ترامب يمنح الجيش الأميركي سلطة تحديد مستويات القوات في أفغانستان

لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستوى القوات...

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LBCI News Lebanon

اعلن مسؤول أميركي لرويترز إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزير الدفاع جيم ماتيس سلطة تحديد مستويات القوات في أفغانستان مما يفتح الباب أمام زيادة القوات في المستقبل والتي طالب بها القائد الأميركي هناك.

ولفت المسؤول الى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار فوري بشأن مستوى القوات الذي يبلغ حاليا نحو 8400 فرد.

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والقرار مماثل لقرار أعلن في نيسان وينطبق على مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا، وجاء في الوقت الذي حذر فيه ماتيس "الكونغرس" من أن القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة لا تحقق الانتصار على حركة طالبان رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 عاما.