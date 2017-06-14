التحضيرات العسكرية اكتملت... ماذا ينتظر جرود عرسال؟

مهلة عيد الفطر، قد تكون المهلة الأخيرة لرحيل الجماعات المتطرفة من عرسال الى إدلب، وإلا المواجهة العسكرية ستكون الخيار الوحيد أمام الجيش اللبناني هذه المرة في توجيه الضربة القاضية للارهابيين في جرود عرسال، وفقا لمصدر أمني، والذي قال "التحضـيرات اكتـملت لشـن المعركة الحاسمة لتطهير جرود عرسال".

ولفت المصدر الامني لـ"" الى ان الخلافات الحاصلة بين "فتح الشام" وتنظيم "داعش" كانت من أبرز الاسباب التي اخرت الجماعات المتطرفة من الخروج من عرسال. كما استبعد المصدر قيام داعش بهجوم استباقي على الجيش او تنفيذ تفجيرات في بيروت او في مناطق لبنانية اخرى، معتبرا أن داعش في أضعف حالاته بما أن معظم المعابر التي كانت تؤمن له التمويل والذخائر والاسلحة أصبحت مقفلة، وكذلك رفع الغطاء الدولي عن التنظيم ارهقه وباتت الظروف ضده.