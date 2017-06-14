استقرار سعر البنزين...

سجلت اسعار المحروقات الاربعاء 14 حزيران استقرارا في سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان والـ 98 اوكتان، كما انخفض سعر المازوت والديزل والغاز 100 ليرة.
وبحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
- بنزين 98 اوكتان: 23400 ليرة
- بنزين 95 اوكتان: 22800 ليرة
- ديزل: 14100 ليرة
- مازوت: 14000 ليرة
- الغاز: 13000 ليرة
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