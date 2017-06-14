الى متى ستستمر الامطار الرعدية؟

الإعلان

يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم مع امطار رعدية متفرقة ليعود الطقس الى الاستقرار بعد الظهر او مساء ويستمر ربيعي مستقر ورطب في الأيام المقبلة.طقس اليوم والايام المقبلة:_الأربعاء ١٤ حزيران: يتحول الطقس الى متقلب غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار رعدية متفرقة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح جنوبية غربية رطبة وناشطة احياناً الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٨ درجة._الخميس ١٥ حزيران: ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خصوصا القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة._الجمعة ١٦ حزيران: ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خصوصا القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢١ و ٢٩ درجة.