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14 حزيران 2017
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فرعون: القانون وصلنا صباحاً ونعتبره مولوداً قابلاً للحياة ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة

فرعون: القانون وصلنا صباحاً ونعتبره مولوداً قابلاً للحياة ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار ونعتبره,صباحاً,وصلنا,القانون,فرعون,
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فرعون: القانون وصلنا صباحاً ونعتبره مولوداً قابلاً للحياة ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة
 
 
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