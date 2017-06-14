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14 حزيران 2017
14/06/2017 04:26:09
فرعون: القانون وصلنا صباحاً ونعتبره مولوداً قابلاً للحياة ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة
فرعون: القانون وصلنا صباحاً ونعتبره مولوداً قابلاً للحياة ونأمل تطبيقه قبل نهاية السنة
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LBCI News Lebanon
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