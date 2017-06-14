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14 حزيران 2017
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المشنوق: سأطالب بتمديد تقني لسنة والبطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن سبعة اشهر

المشنوق: سأطالب بتمديد تقني لسنة والبطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن سبعة اشهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار لسنة,تقني,بتمديد,سأطالب,المشنوق,
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المشنوق: سأطالب بتمديد تقني لسنة والبطاقة الممغنطة يحتاج إنجازها ما لا يقل عن سبعة اشهر
 
 
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