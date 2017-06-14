أمن وقضاء
14 حزيران 2017
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ما جديد الـ LBCI في ملف عدم تناول اسم الدكتور نادر صعب ومستشفاه؟

قضية وفاة فرح قصاب تابع...وهذا ما طلبته الـ LBCI في ملف عدم تناول اسم الدكتور نادر صعب ومستشفاه Lebanon, news ,lbci ,أخبار lbci, فرح قصاب,نادر صعب,قضية وفاة فرح قصاب تابع...وهذا ما طلبته الـ LBCI في ملف عدم تناول اسم الدكتور نادر صعب ومستشفاه
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ما جديد الـ LBCI في ملف عدم تناول اسم الدكتور نادر صعب ومستشفاه؟
عقدت عن الساعة 11 من صباح اليوم جلسة امام قاضي العجلة في المتن انطوان طعمة للنظر في اعتراض الـ LBCI على قرار قاضي الامور المستعجلة بعدم تناول اسم الدكتور نادر صعب ومستشفاه في قضية وفاة فرح قصاب. 

وحضر عن الـ LBCI المحامي اكرم عازوري وعن صعب المحامية ميراي شاكر، وتبين أن المفكرة القانونية وهي جمعية لبنانية تتعاطى بالحريات العامة قد تدخلت بالدعوى تأييدا لموقف الـ LBCI.
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وطلب عازوري اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار موضوع الاعتراض فورا في هذه الجلسة او البت بالاعتراض في فترة قصيرة جدا، وقرر طعمة اصدار حكمه نهار الجمعة المقبل، فإما يتراجع عن قراره واما يصر عليه وحينها ستلجأ الـ ال بي سي اي للاستئناف.
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