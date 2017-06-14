"هيومن رايتس ووتش" قلقة... الأمم المتحدة: خسائر كبيرة من المدنيين بالرقة

تقارير تحدثت عن قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة....

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LBCI News Lebanon

أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاربعاء قلقها من استخدام التحالف الدولي بقيادة واشنطن "الفوسفور الابيض" خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وجاء ذلك بعد ايام على تقارير تحدثت عن قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، بـ"الفوسفور الابيض" في اطار دعمه لحملة قوات سوريا الديموقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) لطرد الجهاديين من المدينة.

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وقالت "هيومن رايتس ووتش" ان "استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية من قبَل التحالف بقيادة الولايات المتحدة يثير أسئلة خطيرة حول حماية المدنيين".

وأكدت ان "القوات الاميركية تستخدم الفوسفور الأبيض في الموصل في العراق، وفي الرقة معقل داعش في سوريا. لكن سبب استخدام قوات التحالف غير واضح".

الأمم المتحدة: سقوط أعداد مذهلة من القتلى المدنيين في ضربات التحالف بالرقة السورية

اعلن محققون في جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة اليوم إن الضربات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف دعما لحملة تنفذها قوات مدعومة من واشنطن على الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا تسبب "خسائر مذهلة في أرواح المدنيين".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية وهي مجموعة من الفصائل الكردية والعربية المسلحة يساندها التحالف الذي تقوده واشنطن مهاجمة الرقة قبل أسبوع بهدف استعادتها من قبضة المتشددين.

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات التحالف الجوية الكثيفة أراضي إلى الغرب والشرق والشمال من المدينة.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان إن الاتفاقات العشرة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة لإجلاء المقاتلين والمدنيين من مناطق محاصرة بما في ذلك شرق حلب "تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب" لأن المدنيين ليس أمامهم "خيار".