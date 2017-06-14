الرئيس عون: قد لا يتم تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق ولكن ما تم التوصل اليه في قانون الانتخاب هو خطوة للأمام والجلسة ستبقى مفتوحة الى حين إقرار الحكومة القانون وإحالته الى مجلس النواب