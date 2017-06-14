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14 حزيران 2017
14/06/2017 05:27:34
الرئيس عون: قد لا يتم تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق ولكن ما تم التوصل اليه في قانون الانتخاب هو خطوة للأمام والجلسة ستبقى مفتوحة الى حين إقرار الحكومة القانون وإحالته الى مجلس النواب
الرئيس عون: قد لا يتم تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق ولكن ما تم التوصل اليه في قانون الانتخاب هو خطوة للأمام والجلسة ستبقى مفتوحة الى حين إقرار الحكومة القانون وإحالته الى مجلس النواب
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LBCI News Lebanon
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