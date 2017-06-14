عائلة صوفي مشلب تدَّعي على نقيب الأطباء...والسبب؟

أمن وقضاء
14 حزيران 2017
14/06/2017 05:39:40
عائلة صوفي مشلب تدَّعي على نقيب الأطباء...والسبب؟
قضية صوفي مشلب مستمرة...
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LBCI News Lebanon
تقدم فوزي مشلب والد الطفلة صوفي بواسطة محامييه جورج الخوري وايمن جزيني بشكوى امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ضد نقيب الاطباء في بيروت ورئيسة لجنة التحقيق في النقابة بجرم اعطاء تقرير كاذب.
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