عائلة صوفي مشلب تدَّعي على نقيب الأطباء...والسبب؟

قضية صوفي مشلب مستمرة...

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تقدم فوزي مشلب والد الطفلة صوفي بواسطة محامييه جورج الخوري وايمن جزيني بشكوى امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ضد نقيب الاطباء في بيروت ورئيسة لجنة التحقيق في النقابة بجرم اعطاء تقرير كاذب.