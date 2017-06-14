رغدة تثير الجدل مجدداً.. وتنثر شعرها في ساحة حلب

رغدة تفي بوعدها.. ماذا فعلت؟

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LBCI News Lebanon

قبل عامٍ تقريباً، وعدت الممثلة السورية رغدة الجمهور بقص شعرها في حلب مع خروج آخر مسلح، ويبدو أنها اليوم تفي بوعدها.

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة رغدة صوراً لها من ساحة "سعد الله الجابري" في مدينة حلب السورية وهي تحمل مقصّها بيدها، وأكدت صفحات فيسبوك أنها "قصت خصلة من شعرها ونثرته في الساحة".. وأرفقت الصور بقصيدةٍ ابرز ما جاء فيها "وهنا وعدتك يا حلب في ساحة سعدالله أن أكون يوم خلاصك لكن برفقة رهان مقصي المسنون".

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يُذكر أن رغدة، إبنة حلب والمقيمة في مصر، غالباً ما تثير الجدل بمواقفها المؤيدة للنظام السوري، وكانت قد نذرت بقص شعرها خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" المصرية في عام 2016.