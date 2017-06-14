مقتل اثنين وجرح ثالث في سقوط مروحية عسكرية جزائرية

هذه ثاني مروحية عسكرية تسقط بالجزائر خلال ثلاثة اسابيع

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LBCI News Lebanon

قتل اثنان من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني الجزائري وجرح ثالث اثر سقوطها ليل الثلاثاء بجنوب غرب الجزائر، بحسب ما افادت وزارة الدفاع الأربعاء في بيان.

وجاء في البيان انه "أثناء القيام بدورية استطلاع ليلي في إطار طلعات تدريبية مبرمجة سقطت مروحية تابعة للدرك الوطني على متنها طاقم متكون من ثلاث إطارات بضواحي مشرية بولاية النعامة (650 كلم جنوب غرب الجزائر) وذلك ليلة أمس الثلاثاء الساعة 23,00 (22,00 ت غ)"، والذي تسبب في وفاة اثنين من طاقم المروحية وإصابة الثالث بجروح بالغة.

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وهذه ثاني مروحية عسكرية تسقط بالجزائر خلال ثلاثة اسابيع، بعدما تحطمت مروحية تابعة للبحرية الجزائرية في 21 ايار وقتل طاقمها المكون من ثلاثة ضباط.

وفي شباط 2014 قضى 77 عسكريا وعائلات عسكريين في سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم برحلة بين تمنراست على بعد الفي كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة (450 كلم شرق العاصمة).