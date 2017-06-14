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14 حزيران 2017
14/06/2017 06:07:13
اللجنة التي تنقّح مشروع قانون الانتخاب لغوياً تضم المشنوق وحسن خليل وفنيش وخوري وفنيانوس وبوعاصي وجريصاتي وأيمن شقير
اللجنة التي تنقّح مشروع قانون الانتخاب لغوياً تضم المشنوق وحسن خليل وفنيش وخوري وفنيانوس وبوعاصي وجريصاتي وأيمن شقير
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LBCI News Lebanon
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