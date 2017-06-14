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14 حزيران 2017
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اللجنة التي تنقّح مشروع قانون الانتخاب لغوياً تضم المشنوق وحسن خليل وفنيش وخوري وفنيانوس وبوعاصي وجريصاتي وأيمن شقير

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اللجنة التي تنقّح مشروع قانون الانتخاب لغوياً تضم المشنوق وحسن خليل وفنيش وخوري وفنيانوس وبوعاصي وجريصاتي وأيمن شقير
 
 
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