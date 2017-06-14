مفاجأة نانسي عجرم لجمهورها.. هل ستحقّق أمنيتهم؟

يبدو أن أزمة أغنية "خرّاب بيوت" من ألبوم الفنانة نانسي عجرم الأخير قد إنتهت، وذلك بعدما تردّد أنها تتشابه مع أغنية أخرى للفنان القطري فهد الكبيسي.

في سياقٍ متصل، صرّحت الفنانة نانسي عجرم في حديثٍ لمجلة "لها" قائلةً "لطالما تحدّثنا عن هذه الأزمة، ولذلك لا أرغب في التطرّق إليها مرّة أخرى، وللعلم ما من أزمة حالياً".

من جهةٍ أخرى، طلب جمهور نانسي المشاركة في فيديو كليب من ألبومها الجديد، فهل تُحقق نجمتهم المفضلة أمنيتهم؟ تجيب عجرم "بالتأكيد سأحقق أي أمنية لجمهوري". وتضيف "الفكرة ستخضع للدراسة، وإن أمكنني ذلك سأنفذها على الفور لأنني أحب جمهوري كثيراً وأسعى لتحقيق كل ما يطلبه مني".