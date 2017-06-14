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14 حزيران 2017
14/06/2017 06:20:36
حمادة: الموافقة على اعتمادات بـ٥٢ مليار ليرة للمعلمين المتعاقدين ونأمل من وزارة المال صرفها قبل العيد
حمادة: الموافقة على اعتمادات بـ٥٢ مليار ليرة للمعلمين المتعاقدين ونأمل من وزارة المال صرفها قبل العيد
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LBCI News Lebanon
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