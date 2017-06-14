هذا النهر في لبنان تحول لونه الى اسود...

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن أهالي القرى الواقعة على مجرى النهر الاسطوان وبخاصة في خراج بلدات: بينو، دير جنين، الهد، السويسة، بيت الحاج، خريبة الجندي، ناشدوا محافظ عكار ووزارة الطاقة والمياه والجهات المعنية، ايفاد خبراء الى مجرى نهر الاسطوان بعدما فوجئوا بتحول مياه النهر الى اللون الاسود، وتفوح منها الروائح الكريهة مع ترسبات سوداء على ضفاف المجرى.وأشار الاهالي الى أن السبب يعود إما الى مجار للصرف الصحي، او صهاريج تعمل على نقل المياه الاسنة من بعض الحفر الصحية في عدد من القرى والبلدات المحيطة للتخلص منها عبر رميها في مجرى النهر.وفي هذا السياق، أجرى المحافظ اتصالاته بفصيلة درك حلبا وبالجهات المعنية لتقصي حقيقة الامر، ولتبيان مصدر هذه المياه الاسنة الملوثة لمجرى النهر، تمهيدا لرفع تقرير يتم فيه تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاذى واتخاذ التدابير الواجبة وفق المقتضى القانوني بحق المتسببين.