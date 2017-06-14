آخر الأخبار
14 حزيران 2017
Back

معلومات للـLBCI : الاتفاق على أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم في مهلة شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية

معلومات للـLBCI : الاتفاق على أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم في مهلة شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI : الاتفاق على أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم في مهلة شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً