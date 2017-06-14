علوم وتكنولوجيا
14 حزيران 2017
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مستخدمو هذه الأجهزة سيودّعون خدمة واتساب في نهاية الشهر الجاري... هل أنت منهم؟

واتساب يودّع بعض مستخدميه... Lebanon, news ,lbci ,أخبار نوكيا, أيفون,واتساب,واتساب يودّع بعض مستخدميه...
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مستخدمو هذه الأجهزة سيودّعون خدمة واتساب في نهاية الشهر الجاري... هل أنت منهم؟
أعلن ​تطبيق واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك عن أنّ مستخدمي بعض الأجهزة القديمة لن يتمكّنوا من استخدام خدمته بدءا من 30 يونيو/حزيران.
 
والأجهزة التي لن يعمل عليها التطبيق بعد التاريخ المذكور أعلاه هي التالية:
 
بلاكبيري OS وبلاكبيري 10
 
نوكيا S40
 
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نوكيا Symbian S60
 
أندرويد 2.1 وأندرويد 2.2
 
ويندوز 7
 
أيفون 3GS ومستخدمو نظام تشغيل iOS 6
 
وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت الشركة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تأجيل توقيف الخدمة لمستخمي الأجهزة المذكورة أعلاه.
 
إذًا يتعيّن على العديد من الأشخاص تغيير هواتفهم الذكيّة وتجديدها إن كانوا يريدون استخدام تطبيق واتساب.

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