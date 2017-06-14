مستخدمو هذه الأجهزة سيودّعون خدمة واتساب في نهاية الشهر الجاري... هل أنت منهم؟

واتساب يودّع بعض مستخدميه...

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LBCI News Lebanon

أعلن ​تطبيق واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك عن أنّ مستخدمي بعض الأجهزة القديمة لن يتمكّنوا من استخدام خدمته بدءا من 30 يونيو/حزيران.

والأجهزة التي لن يعمل عليها التطبيق بعد التاريخ المذكور أعلاه هي التالية:

بلاكبيري OS وبلاكبيري 10

نوكيا S40

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نوكيا Symbian S60

أندرويد 2.1 وأندرويد 2.2

ويندوز 7

أيفون 3GS ومستخدمو نظام تشغيل iOS 6

وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت الشركة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تأجيل توقيف الخدمة لمستخمي الأجهزة المذكورة أعلاه.

إذًا يتعيّن على العديد من الأشخاص تغيير هواتفهم الذكيّة وتجديدها إن كانوا يريدون استخدام تطبيق واتساب.



