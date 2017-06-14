مستخدمو هذه الأجهزة سيودّعون خدمة واتساب في نهاية الشهر الجاري... هل أنت منهم؟

أعلن تطبيق واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك عن أنّ مستخدمي بعض الأجهزة القديمة لن يتمكّنوا من استخدام خدمته بدءا من 30 يونيو/حزيران.
والأجهزة التي لن يعمل عليها التطبيق بعد التاريخ المذكور أعلاه هي التالية:
بلاكبيري OS وبلاكبيري 10
نوكيا S40
نوكيا Symbian S60
أندرويد 2.1 وأندرويد 2.2
ويندوز 7
أيفون 3GS ومستخدمو نظام تشغيل iOS 6
وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت الشركة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تأجيل توقيف الخدمة لمستخمي الأجهزة المذكورة أعلاه.
إذًا يتعيّن على العديد من الأشخاص تغيير هواتفهم الذكيّة وتجديدها إن كانوا يريدون استخدام تطبيق واتساب.
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