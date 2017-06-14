بالصور- حفلة سرية وراقصة تعرٍّ... داخل السجن!

نظّم عدد من السجناء حفلاً سرياً بعدما نجحوا في إدخال راقصة تعرٍّ خلسة إلى الزنزانة في أحد سجون باريتو كامبيلو في البرازيل.
وتمكّنت الراقصة من اختراق رجال الأمن بعدما قالت لهم إنها تود زيارة أحد أقربائها المسجون.
وانتشر مقطع فيديو من داخل الزنزانة تظهر فيه الراقصة وهي ترقص على كرسي من خشب قبل أن تبدأ بخلع ملابسها بين الرجال على أنغام الموسيقى.
وأعلن اتّحاد ضباط أمن السجون على خلفية تسريب الفيديو أنه تمت تفرقة السجناء الذين حضّروا هذا الحفل كما تم توزيعهم على سجون مختلفة.
كذلك، قال المسؤولون إن عدد السجناء الكبير وغياب التمويل في هذا السجن يزيدان من احتمال وقوع حوادث مشابهة إذ يوجد 1640 سجينا في سجن باريتو كامبيلو في حين يتّسع لـ 430 شخصًا فقط.