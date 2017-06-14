بالصور- حفلة سرية وراقصة تعرٍّ... داخل السجن!

راقصة تعر داخل زنزانة المساجين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حفلة, سجن,راقصة تعر,راقصة تعر داخل زنزانة المساجين

LBCI News Lebanon

نظّم عدد من السجناء حفلاً سرياً بعدما نجحوا في إدخال راقصة تعرٍّ خلسة إلى الزنزانة في أحد سجون باريتو كامبيلو في البرازيل.



وتمكّنت الراقصة من اختراق رجال الأمن بعدما قالت لهم إنها تود زيارة أحد أقربائها المسجون.

الإعلان



وانتشر مقطع فيديو من داخل الزنزانة تظهر فيه الراقصة وهي ترقص على كرسي من خشب قبل أن تبدأ بخلع ملابسها بين الرجال على أنغام الموسيقى.



وأعلن اتّحاد ضباط أمن السجون على خلفية تسريب الفيديو أنه تمت تفرقة السجناء الذين حضّروا هذا الحفل كما تم توزيعهم على سجون مختلفة.



كذلك، قال المسؤولون إن عدد السجناء الكبير وغياب التمويل في هذا السجن يزيدان من احتمال وقوع حوادث مشابهة إذ يوجد 1640 سجينا في سجن باريتو كامبيلو في حين يتّسع لـ 430 شخصًا فقط.