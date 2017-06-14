امن الدولة توقف مطلوبا بجرم القتل شمالا

مطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدة منها جرم القتل

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LBCI News Lebanon

تمكنت دورية تابعة لمديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني (م.أ) المطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدة منها جرم القتل.



وقد تم تسليمه إلى فصيلة السويقة في طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني في حقه وذلك بناء لإشارة القضاء المختص.