أمن وقضاء
14 حزيران 2017
Back

امن الدولة توقف مطلوبا بجرم القتل شمالا

مطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدة منها جرم القتل Lebanon, news ,lbci ,أخبار امن الدولة,جرائم القتل,مطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدة منها جرم القتل
episodes
امن الدولة توقف مطلوبا بجرم القتل شمالا
تمكنت دورية تابعة لمديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني (م.أ) المطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدة منها جرم القتل.

وقد تم تسليمه إلى فصيلة السويقة في طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني في حقه وذلك بناء لإشارة القضاء المختص. 
الإعلان
إقرأ أيضاً