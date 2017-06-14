بري: كان من الممكن أن يكون القانون الانتخابي أفضل

بري في لقاء الاربعاء النيابي...

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LBCI News Lebanon

نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه في خلال لقاء الاربعاء النيابي قوله أن قانون الانتخاب كان أفضل المستطاع لانه ينقل البلد الى ما هو جديد ويعطي الامل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة نأمل ان تكون لخير ومصلحة اللبنانيين جميعا.



وقال النائب علي بزي نقلا عن بري: "كان من الممكن أن يكون القانون الانتخابي أفضل ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة والمرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب ان نستثمرها بورشة تشريعية".

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