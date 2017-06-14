نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه في خلال لقاء الاربعاء النيابي قوله أن قانون الانتخاب كان أفضل المستطاع لانه ينقل البلد الى ما هو جديد ويعطي الامل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة نأمل ان تكون لخير ومصلحة اللبنانيين جميعا.
وقال النائب علي بزي نقلا عن بري: "كان من الممكن أن يكون القانون الانتخابي أفضل ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة والمرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب ان نستثمرها بورشة تشريعية".
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