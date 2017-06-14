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14 حزيران 2017
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مجلس الوزراء يأخذ استراحة بعدما أنجز جدول أعماله وينتظر انتهاء اللجنة الوزارية من تنقيح مشروع قانون الانتخاب

مجلس الوزراء يأخذ استراحة بعدما أنجز جدول أعماله وينتظر انتهاء اللجنة الوزارية من تنقيح مشروع قانون الانتخاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعدما,استراحة,يأخذ,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء يأخذ استراحة بعدما أنجز جدول أعماله وينتظر انتهاء اللجنة الوزارية من تنقيح مشروع قانون الانتخاب
 
 
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