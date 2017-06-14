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14 حزيران 2017
14/06/2017 08:13:12
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن انزعاجه الشديد لتهديد الإمارات والبحرين بسجن الذين يعبرون عن تعاطفهم مع قطر
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن انزعاجه الشديد لتهديد الإمارات والبحرين بسجن الذين يعبرون عن تعاطفهم مع قطر
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LBCI News Lebanon
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