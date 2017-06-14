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14 حزيران 2017
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن انزعاجه الشديد لتهديد الإمارات والبحرين بسجن الذين يعبرون عن تعاطفهم مع قطر

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن انزعاجه الشديد لتهديد الإمارات والبحرين بسجن الذين يعبرون عن تعاطفهم مع قطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإنسان,لحقوق,المتحدة,الأمم,مفوض,
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن انزعاجه الشديد لتهديد الإمارات والبحرين بسجن الذين يعبرون عن تعاطفهم مع قطر
 
 
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