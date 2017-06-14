بعد ميسي... كريستيانو رونالدو متّهم بالتهرّب الضريبي

كريستيانو رونالدو متّهم بالتهرّب الضريبي

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LBCI News Lebanon

وجّه المدعي العام في مدريد تهمة التهرب الضريبي إلى نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو بمبلغ 14.7 مليون يورو.



وذكر البيان الصادر عن مكتب المدعي العام أن رونالدو متهم بأربع جرائم ضذ الخزينة بين سنة 2011 وسنة 2014 والتي تتمثل بالتهرّب المتعمد من دفع ضرائب بمبلغ 14,789،987 يورو من خلال شركات في جزر العذراء وايرلندا.

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وأضاف البيان أن رونالدو قد استغل شركة تأسست عام 2010 لإخفاء المبالغ التي تقاضاها في اسبانيا خلال تلك السنوات الثلاث وبأنه استغل قانون بيكهام الذي ينص على أن يدفع الأجانب 24.75 بالمئة من الرواتب التي يتقاضونها في اسبانيا بدلا من 48 بالمئة مثل اللاعبين الإسبان.



ويواجه رونالدو عقوبة السجن بسبب الجريمة المالية الموجّهة إليه ويذكر أنه في العام الماضي، وجّهت التهمة عينها لنجم فريق برشلونة ليونيل ميسي.