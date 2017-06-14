بالفيديو- الحريري يعلن اقرار قانون انتخاب جديد...وهذه التفاصيل

ماذا أعلن الحريري عن التمديد والمغتربين والكوتا في قانون الانتخاب؟

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري اقرار قانون الانتخاب الجديد بالاجماع واصفا اياه بالانجاز التاريخي، وأعلن الاتفاق على التمديد التقني لمجلس النواب الحالي لمدة 11 شهرا.

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واشار الى أن مقاعد المغتربين ستكون موجودة في الدورة المقبلة أما الكوتا النسائية فلم تمرّ.وكشف الحريري أن الانتخابات ستحصل على اساس البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير ومن اجل تفادي ما كان يحصل في السابق.وشدد الحريري على تثبيت المذهبية والطائفية في هذا البلد موضحا "ما نقوم به هو للتخفيف منها واذا استطاع وزير الداخلية انجاز الانتخابات قبل الموعد المتفق عليه عندها سيفعل ذلك."