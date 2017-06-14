احذروا تناول البطاطا المقلية أكثر من مرّة في الشهر!

أعلنت دراسة حديثة أن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يزيد من خطر الموت المبكر.
وأوضح العلماء، بعد 8 سنوات من دراسة اختيارات الطعام لـ 4440 شخص، أنّ البطاطا المقلية ليست قاتلة إنما تزيد من احتمال الوفاة المبكر.
وقال الخبراء إن البطاطا المقلية تحتوي على نسبة عالية جدًا من الوحدات الحرارية كما تحتوي على الدهون والصوديوم فيما لا تقدّم أي منافع للصحة.
وكشف الخبراء أن النتائج تختلف بحسب المأكولات التي يتناولها الأشخاص إلى جانب البطاطا المقلية، فتناول اللحمة المشوية على سبيل المثال مع البطاطا المقلية يُؤدي إلى أضرارٍ أخف من تناولها مع الهمبرغر.
ونصح الأطباء بتناول البطاطا المقلية مرة واحدة في الشهر بدلا من تناولها بشكل متكرر في الأسبوع الواحد لتفادي الإصابة بمشاكل صحية.