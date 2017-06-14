احذروا تناول البطاطا المقلية أكثر من مرّة في الشهر!

إن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يعرض الصحة للخطر

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LBCI News Lebanon

أعلنت دراسة حديثة أن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يزيد من خطر الموت المبكر.



وأوضح العلماء، بعد 8 سنوات من دراسة اختيارات الطعام لـ 4440 شخص، أنّ البطاطا المقلية ليست قاتلة إنما تزيد من احتمال الوفاة المبكر.

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وقال الخبراء إن البطاطا المقلية تحتوي على نسبة عالية جدًا من الوحدات الحرارية كما تحتوي على الدهون والصوديوم فيما لا تقدّم أي منافع للصحة.



وكشف الخبراء أن النتائج تختلف بحسب المأكولات التي يتناولها الأشخاص إلى جانب البطاطا المقلية، فتناول اللحمة المشوية على سبيل المثال مع البطاطا المقلية يُؤدي إلى أضرارٍ أخف من تناولها مع الهمبرغر.