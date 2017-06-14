آخر الأخبار
14 حزيران 2017
14/06/2017 08:44:16
الحريري: المذهبية والطائفية مثبتة في هذا البلد وما نقوم به هو للتخفيف منها واذا استطاع وزير الداخلية انجاز الانتخابات قبل الموعد المتفق عليه سيفعل ذلك
الحريري: المذهبية والطائفية مثبتة في هذا البلد وما نقوم به هو للتخفيف منها واذا استطاع وزير الداخلية انجاز الانتخابات قبل الموعد المتفق عليه سيفعل ذلك
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مثبتة,والطائفية,المذهبية,الحريري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً