ما هي وظائف مفاتيح " F1" إلى " F12" في لوحة مفاتيح الكومبيوتر؟

وظائف مفاتيح " F1" إلى " F12" في لوحة مفاتيح الكومبيوتر

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LBCI News Lebanon

باتت كل الوظائف والأبحاث تعتمد على استخدام أجهزة الكومبيوتر. وبالرغم من استخدامه بشكل يومي، تبقى أمور كثيرة في الكومبيوتر غير واضحة لدى البعض مثل وظائف المفاتيح التي سنطلعكم عليها في ما يلي:



- مفتاح F1: وظيفة هذا المفتاح فتح نافذة المساعدة (Help Menu) من خلال الضغط على شعار الويندوز ومفتاح F1

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- مفتاح F2: يساعد هذا المفتاح في إعادة تسمية الملفات الموجودة على الكومبيوتر.



- مفتاح F3: يستخدم للبحث في أي برنامج او ملف يستخدم.



- مفتاح F4: عند الضغط على زر Alt وF4 يمكن إغلاق النوافذ المفتوحة.



- مفتاحF5 : يستخدم هذا المفتاح لتنشيط الشاشة ولفتح برنامج العرض التقديمي للشرائح (PPT) .



- مفتاحF6 : يستخدم لنقل المؤشر إلى شريط العناوين في شريط البحث في صفحات الويب.



- مفتاحF7 : وظيفة هذا المفتاح التأكد من صحة الكلمات المكتوبة.



- مفتاحF8 : يُستخدم لإطلاق الوضع الآمن للكومبيوتر (Safe Mode) عند تشغيل الجهاز.



- مفتاحF9 : يستخدم لإضافة مساحات بيضاء في برنامج ما.



- مفتاح F10: يفتح شريط القوائم في البرامج كما يستخدم مع مفتاح SHIFT كزر الماوس اليمين.



- مفتاحF11 : يُستخدم لتكبير الشاشة (Full screen mode) والرجوع إلى الوضعية الطبيعية عبر الضغط على المفتاح نفسه.