باسيل ينشر صورة للتعبير عن فخره...

باسيل: فخور بأن أكون وزير الخارجية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب,جبران باسيل,باسيل: فخور بأن أكون وزير الخارجية

LBCI News Lebanon

أعلن الوزير جبران باسيل "فخور بأن أكون وزير الخارجية الذي عمل على اعطاء الانتشار اللبناني حقوقه السياسية بانتخاب نواب مخصّصين له."

وأرفق جملته عبر انسغرام بصورة توقيعه على القانون قائلا "وعدت والتزمت ونفّذت فوقّعت."