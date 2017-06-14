أخبار محلية
14 حزيران 2017
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باسيل ينشر صورة للتعبير عن فخره...

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باسيل ينشر صورة للتعبير عن فخره...
أعلن الوزير جبران باسيل "فخور بأن أكون وزير الخارجية الذي عمل على اعطاء الانتشار اللبناني حقوقه السياسية بانتخاب نواب مخصّصين له."
وأرفق جملته عبر انسغرام بصورة توقيعه على القانون قائلا "وعدت والتزمت ونفّذت فوقّعت."
 
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