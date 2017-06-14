عدوان: القانون صنع في لبنان وسيتيح لاصلاحات جذرية

أكد النائب جورج عدوان أن قانون الانتخاب الجديد صنع في لبنان وهو يراعي صحة التمثيل والبعض لم يعرف النقلة النوعية التي قمنا بها من الاكثري الى النسبي، واشار الى ان هذا القانون سيعطي كل فريق حزبي أو مستقل حجمه وسيمسح للتعاطي مع الفريق وفقا لحجمه السياسي وهذا هو النظام الديمقراطي.
ولفت عدوان في مؤتمر صحافي الى ان "البعض اعتبر أن هذا القانون لإقصاء فريق ما، وأنا أقول لكم إن كل فريق يستطيع أن يجمع حوالى الـ10% سيتمكن من أن يتمثّل بمقعد نيابي"، وأوضح ان القانون الجديد سيخلق موالاة ومعارضة، موالاة تحكم ومعارضة تحاسب.
واذ شدد على ان هذا القانون لا يقصي أحدا بل يعطي الفرصة للجميع أن يتمثل وهو يراعي كل الأحزاب السياسية والجماعات وينقل الانتخابات من الفردية ومن البوسطات الكبرى ومن التوافقات غير واضحة المعالم الى معركة البرامج السياسية، اعتبر ان القانون الجديد سيتيح لاصلاحات جذرية.